Sivas'ta içme suyu hattına matkapla zarar verildi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, içme suyu şebeke hattının 8 noktadan matkapla delindiğini ve hatta zarar verildiğini belirtti.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Danişment Gazi Mahallesi’nde içme suyu basıncını yükseltmek ve kesintileri önlemek amacıyla yapımına başlanan terfi istasyonundaki şebeke hattına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini anlattı.

Gelen şikayet üzerine dün Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gittiğini ve yaptığı incelemeler sonucunda 400'lük su borularının bilinçli ve kasıtlı olarak matkapla 8 yerden delindiğinin tespit edildiğini aktaran Uzun, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.