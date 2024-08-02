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        Sivas'ta içme suyu hattına matkapla zarar verildi

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, içme suyu şebeke hattının 8 noktadan matkapla delindiğini ve hatta zarar verildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:19
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        Sivas'ta içme suyu hattına matkapla zarar verildi
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, içme suyu şebeke hattının 8 noktadan matkapla delindiğini ve hatta zarar verildiğini belirtti.

        Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Danişment Gazi Mahallesi’nde içme suyu basıncını yükseltmek ve kesintileri önlemek amacıyla yapımına başlanan terfi istasyonundaki şebeke hattına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini anlattı.

        Gelen şikayet üzerine dün Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gittiğini ve yaptığı incelemeler sonucunda 400'lük su borularının bilinçli ve kasıtlı olarak matkapla 8 yerden delindiğinin tespit edildiğini aktaran Uzun, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

        Konuyu İl Emniyet Müdürlüğüne ilettiklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

        "Bunu yapan kişiler özellikle kaynak ve bağlantı noktasına zarar vermişler. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra Emniyet Müdürlüğümüz ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Burada bu hainliği yapan kişi ya da kişilerin her türlü cezayı alması için hem şahsım hem belediye olarak gerekli yasal süreci başlatmak için ilgili mercilere başvuruda bulunacağız. Bu kul hakkıdır, bu şehirde yaşayan 365 bin kişiye yapılan bir saldırıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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