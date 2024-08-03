Sivas'ın 84 mineral içeren kaynak tuzu tescil yolunda

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Ticaret Borsası, kentte farklı tuzlalardan çıkarılan ve 84 minarel içeren kaynak tuzunun coğrafi işaret tescili için başvuru yaptı.

Kentte haziran ayında başlayan hasatta büyük emeklerle toplanan binlerce ton kaynak tuzu, iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker, AA muhabirine, Sivas kaynak tuzunun kendileri için çok önemli bir değer olduğunu ve coğrafi işaretinin alınması için Sivas Ticaret Borsası adına Türk Patent Kurumuna müracaatta bulunduklarını söyledi.

Kentte yöresel ürünlerin tamamında kaynak tuzu kullanıldığını belirten Şeker, "Pastırma, sucuk, fırında kelle ve diğer ürünlerimizde Sivas kaynak tuzu kullanıyoruz. Haliyle bu kaynak tuzunu özel kılmak ve kayıt altına almak için Ticaret Borsası ile çalışma başlattık. Bu kapsamda Sivas kaynak tuzunun coğrafi işaret başvurusunu yaptık." dedi. - "Çok özel bir tuz" Diğer kaynak tuzlarından farklı olarak Sivas kaynak tuzunun 84 mineral içerdiğine dikkati çeken Şeker, "Serbest radikal oranı, yani vücudumuzda kullanılabilirlik oranı çok olduğu için çok özel bir tuz. Sivas kaynak tuzunu kullanan insanlarımızın tansiyon veya böbrek problemleri gibi şeylerle karşı karşıya kalmayacağı kanıtlanmıştır. Haliyle tuzun daha çok tüketimi, tanıtılması ve kayıt altına alınması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeker, coğrafi işaret başvurusunun kabul edilmesinin ardından televizyon programlarında ve akabinde çeşitli formlarda kaynak tuzlarının sağlığa faydasını anlatmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştireceklerini dile getirdi. Zara ilçesindeki bir tuzlanın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz ise coğrafi işaret alınmasını tamamen desteklediklerini anlattı. Yılmaz, "Türkiye'nin diğer bölgelerinde üretilen hiçbir tuza benzemiyor. Mineral yapısı, doğal üretimi ve lezzeti açısından bulunmaz nitelikte." diye konuştu.