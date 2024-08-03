Sivas'ta lokomotifin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Sivas'ta kontrolden çıkarak beton bloğa çarpıp devrilen lokomotifteki 2 görevli yaralandı.
Sivas'ta kontrolden çıkarak beton bloğa çarpıp devrilen lokomotifteki 2 görevli yaralandı.
Sivas-Samsun demir yolu hattı Hamidiye Kültür Merkezi karşısında kontrolden çıkan vagonsuz lokomotif, ray kenarındaki beton bloğa çarparak devrildi.
Hafif yaralanan M.P.T. ve M.N, hastaneye kaldırıldı.
Lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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