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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:22
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        Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonlu koşunun ardından dar alanda pas çalıştı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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