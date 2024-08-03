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        İslam Toplumu Milli Görüş Sivas Şubesi açıldı

        İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Sivas Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:43
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        İslam Toplumu Milli Görüş Sivas Şubesi açıldı
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        İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Sivas Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Paşabey Mahallesi'nde inşa edilen binadaki şubenin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hizmet binasının şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen Şimşek, "Rabb'im bu davada Filistinli kardeşlerimize zafer nasip etsin." dedi.

        Şimşek, devletin her alanda vatandaşına en iyi hizmeti sunmayı hedeflediğini belirterek, "Devletimizin en büyük destekçilerinden biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri alanlarda devlet-millet birlikteliğinin en güzel örneğini sergilemekte, devletimizin yükünü almaktadır." diye konuştu.

        - "Şehrimizi ortak akılla yönetmek için çalışıyoruz"

        Eğitim başta olmak üzere her alanda ortak akıl ve istişare kültürünü hakim kılan sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kapımızı tüm sivil toplum kuruluşlarına sürekli açık tutarak fikirlerini, önerilerini ve projelerini büyük bir titizlikle dinliyor ve ortak çalışma alanları oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Şehrimizi ortak akılla yönetmek için çalışıyoruz. Kuşkusuz bu önemli kuruluşlarımızdan biri de şubesinin açılışını yaptığımız IGMG ve Hasene Vakfıdır. Din hizmetlerinin yanı sıra insani ve ahlaki değerlerin yaşanması için halkımıza yardımcı olan bu sivil toplum örgütü yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın yeryüzüne hakim olması için yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirmektedir."

        Belediye Başkanı Adem Uzun, 1 yıl gibi kısa sürede binanın hizmete kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        IMGM'nin Avrupa'da çok büyük hizmetler yaptığını vurgulayan Uzun, "Sadece Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüleri kurmadığını, İslam coğrafyasında ve gönül coğrafyamızda çok önemli faaliyetler içerisinde bulunduğunu gördüm. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde IMGM deprem bölgelerinde çok büyük çalışmalar yaptı." dedi.

        - "Şuurlu bir neslin yetişmesi için çalışacağız"

        IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, insanların yeryüzünde yaptıklarının mutlaka bir karşılığının olacağını ifade etti.

        Huzurla yaşanabilir bir dünyanın ihyası için çalıştıklarını dile getiren Ergün, "Dünyanın birçok yerinde 21 bin ana teşkilatımızın, 18 bin kadın teşkilatımızın, 16 bin gençlik teşkilatımızın ve 15 bin 600 civarında kadınlar ve gençlik teşkilatımızın idarecileriyle bu çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

        İnsanlara dostluklar edinmelerini ve ümitvar olmalarını öneren Ergün, şöyle devam etti:

        "Etrafımıza, topluma, ülkemize, dünyaya ümit aşılayalım. IMGM'nin temel esaslarından bir tanesi de ümit aşılamaktır. 1 yılda binamızı yapmak ümitvar olmanın en büyük alametidir. Asıl bundan sonra bu binanın işlevsel hale gelmesi lazım. Sivaslı gençlerimize, hanımlarımıza, beyefendilere hizmet sunması lazım. Belediye Başkanı'mız 2 bin 500 metrekarelik bir arsayı ve üzerindeki binayı okul öncesi eğitime, çocuklarımıza hizmet edecek şekilde bizlere tahsis etti, kendisine teşekkür ediyorum. Şuurlu bir neslin, vatanperver bir gençliğin yetişmesi, milli ve manevi duygulara sahip çıkan bir neslin yetişmesi için gece gündüz birlikte çalışacağız."

        IGMG Sivas Şube Başkanı Mahmut Durna da binanın yapımına katkı sunan ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından şube binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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