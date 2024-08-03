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        Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:07
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        Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        M.A.A. (30) idaresindeki 06 CNZ 471 plakalı otomobil, Harun köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve araçta bulunan B.A. (30) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        D.T. (69) yönetimindeki 58 AFN 309 plakalı motosiklet Saraç köyü yakınlarında devrildi.

        Yaralanan sürücü D.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.G'nin kullandığı 34 MJG 50 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Bedirli kavşağında şarampole devrildi.

        Yaralanan M.G, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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