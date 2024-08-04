Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
G.D. (33) yönetimindeki 46 ADA 055 plakalı kamyonet, Kızıldikme köyü yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan M.D. (27), S.D. (19), İ.K. (21) ve S.D. (27) yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İ.K, Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
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