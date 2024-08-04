Zara'da 27. Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

Bölgede bulunan 28 köyün kortej oluşturarak bayrak ve flamalarla festival alanına giriş yaptığı şenlikte, festival ağalığı seçimi gerçekleştirildi.

Festival yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

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