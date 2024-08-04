Sivasspor'da Mehmet Albayrak sakatlandı

Mehmet Albayrak'ın ameliyat edileceği belirtilen açıklamada, "Genç futbolcumuz Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren Mehmet Albayrak’ın, tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiği aktarıldı.

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