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        Sivasspor'da Mehmet Albayrak sakatlandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:25
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        Sivasspor'da Mehmet Albayrak sakatlandı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlandığını duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren Mehmet Albayrak’ın, tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiği aktarıldı.

        Mehmet Albayrak'ın ameliyat edileceği belirtilen açıklamada, "Genç futbolcumuz Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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