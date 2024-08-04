Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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