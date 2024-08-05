Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        E.M.B. (22) idaresindeki 58 ADS 045 plakalı hafif ticari araç, Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Babaya veda
        Babaya veda
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü

        Benzer Haberler

        Sivas'ta ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta orman yangını
        Sivas'ta orman yangını
        Sivasspor'da Mehmet Albayrak sakatlandı
        Sivasspor'da Mehmet Albayrak sakatlandı
        Zara'da 27. Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
        Zara'da 27. Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
        Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı