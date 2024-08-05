Sivas'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçede dün otluk alanda çıkan yangın, bölgedeki ağaçlara sıçramış, itfaiye ve İlçe Özel İdare ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatmıştı.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İlçeye bağlı Ortatopaç köyü ile Gürçayır beldesi Değirmen Boğazı mevkilerinde dün çıkan ve kısa sürede ağaçlık araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.