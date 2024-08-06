Sivas'ta orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü öldü

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

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