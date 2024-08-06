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        Sivas'ta orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü öldü

        Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:22
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        Sivas'ta orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü öldü
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

        Kazada, operatör Y.M. (47) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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