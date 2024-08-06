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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:43
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyunun ardından taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Bu arada Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kulüp başkanı Bahattin Eken, başkanvekili Burak Özçoban, asbaşkan Faruk Taşseten ve teknik direktör Bülent Uygun ile bir araya gelen Uzun, futbolcuları da ziyaret ederek, sezon öncesi başarı diledi.

        Kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezonda başarılı olacağına inandığı dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

        "Sivas Belediyesi olarak Sivasspor’umuzun yanındayız. Sivasspor taraftarlarımıza 800 kombine desteğimizi duyurmuştuk. Bundan sonraki süreçte de sürekli Sivasspor’umuzun yanında olacağız ve desteğe devam edeceğiz. Ama bu sadece Sivas Belediyesinin desteği ile olacak gibi değil. Özellikle Sivaslı iş insanlarını Sivasspor’a desteğe davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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