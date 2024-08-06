Sivas'ta anaokulu öğrencileri jandarmanın misafiri oldu

Farkındalık ve bilgilendirme eğitimi kapsamında öğrencilere pasta ikram edildi, balon ve jandarma boyama kitabı hediye edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile bir araya gelen öğrenciler, askeri araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Kentteki bir anaokulundan 30 öğrenci için İl Jandarma Komutanlığına gezi düzenlendi.

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