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        Sivas'ta anaokulu öğrencileri jandarmanın misafiri oldu

        Sivas'ta anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:02
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        Sivas'ta anaokulu öğrencileri jandarmanın misafiri oldu
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        Sivas'ta anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kentteki bir anaokulundan 30 öğrenci için İl Jandarma Komutanlığına gezi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile bir araya gelen öğrenciler, askeri araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

        Farkındalık ve bilgilendirme eğitimi kapsamında öğrencilere pasta ikram edildi, balon ve jandarma boyama kitabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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