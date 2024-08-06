Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şeyhşamil Mahallesi'nde kuru otların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, bölgedeki bir sürücü kursunun eğitim parkuruna da sıçradı.
Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangında sürücü kursunun eğitim parkuru kısmen zarar gördü.
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