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        Ulaş Müftüsü İçli görevine başladı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülüğe atanan Mehmet Zaid İçli görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:37
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        Ulaş Müftüsü İçli görevine başladı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülüğe atanan Mehmet Zaid İçli görevine başladı.

        Altınyayla ilçesinden Ulaş Müftülüğüne atanan İçli, Ulaş'ın küçük ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu söyledi.

        Ulaş'ta din hizmeti alanında önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten İçli, "İlçemizde manevi hayatın gelişmesi adına çalışacağız. Rabbim en güzel şekilde Ulaş'ımıza din hizmeti sunmayı bizlere nasip etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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