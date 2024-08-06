Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Şevket Tekten (65) yönetimindeki 34 G 5085 plakalı mıcır yüklü kamyon, Suşehri-Giresun kara yolunun Arpacı köyü yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tekten'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tekten'in cenazesi otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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