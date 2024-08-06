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        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:58
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        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şevket Tekten (65) yönetimindeki 34 G 5085 plakalı mıcır yüklü kamyon, Suşehri-Giresun kara yolunun Arpacı köyü yakınlarında devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tekten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tekten'in cenazesi otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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