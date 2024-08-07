Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun okuldaki başarısını düşürüyor

Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zelal Şahin Cingiler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun çocuğun okuldaki başarısını olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Cingiler, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve ergen psikiyatrisinde en çok karşılaşılan sorunlardan birinin de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğunu belirtti.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun dikkatin kolayca dağılması, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtilerinin kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek boyutta olmasıyla kendini gösteren bir bozukluk olduğunu vurgulayan Cingiler, çocuk ve ergenlerde sıklığının ise yüzde 5-10 arasında olduğunu aktardı.