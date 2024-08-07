Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da trafik polisleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı

        Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak reflektör dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara'da trafik polisleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak reflektör dağıttı.

        Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, hasat dönemi ile tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması nedeniyle ilçedeki traktör sürücüleriyle bir araya geldi.

        Zara Ziraat Odası Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte trafik polisleri tarafından traktör sürücülerine reflektör, tepe lambası, römork elektrik bağlantıları ve farların önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapılan toplantıya, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, traktör sürücüleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış

        Benzer Haberler

        Sivas Pazarcılar Odası KOAH hastasına oksijen tüpü taşıyabilen akülü araç h...
        Sivas Pazarcılar Odası KOAH hastasına oksijen tüpü taşıyabilen akülü araç h...
        Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun okuldaki başarısını düşürü...
        Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun okuldaki başarısını düşürü...
        Sivas'ta devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü öldü
        Sivas'ta devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü öldü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan...
        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sivas'ta orman yangını; dozer devrildi, operatörü öldü (2)
        Sivas'ta orman yangını; dozer devrildi, operatörü öldü (2)