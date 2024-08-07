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        Sivas Pazarcılar Odası KOAH hastasına oksijen tüpü taşıyabilen akülü araç hediye etti

        Sivas Pazarcılar Odası, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan pazar esnafına arkasında oksijen tüpü taşınabilen akülü araç hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:42
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        Sivas Pazarcılar Odası KOAH hastasına oksijen tüpü taşıyabilen akülü araç hediye etti
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        Sivas Pazarcılar Odası, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan pazar esnafına arkasında oksijen tüpü taşınabilen akülü araç hediye etti.

        Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin, 58 yaşındaki Osman Arslan’ın KOAH hastalığı nedeniyle yaklaşık 8 aydır evinden çıkamadığını öğrendi.

        Şahin, oda olarak pazarcı esnafının desteğiyle Arslan için arkasına oksijen tüpü monte edilebilen akülü araç satın aldı.

        Kadı Burhanettin Mahallesi'nde yaşayan Arslan'a sürpriz yapan Şahin ve esnaf arkadaşları balonlarla süsledikleri aracı hediye etti.

        Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arslan'ın kendilerine telefonla ulaşarak 8 aydır oksijen tüpünü taşıyamadığı için evinden çıkamadığını söylediğini belirtti.

        Bunun üzerine pazarcı esnafıyla akülü araç satın aldıklarını aktaran Şahin, "Osman ağabeye oksijen tüpünü taşıyabileceği şekilde bir araba ayarladık ve teslim ettik. Osman ağabey artık rahatça Sivas'ta gezebilecek." dedi.

        Şahin, katkılarından dolayı pazarcı esnafına teşekkür etti.

        Osman Arslan ise KOAH hastalığı nedeniyle sürekli oksijen maskesi takmak zorunda olduğunu dile getirdi.

        Kendisine akülü araç hediye eden Şahin ve esnaf arkadaşlarına teşekkür eden Arslan, "En azından temiz hava alacağım ve açık havada gezebileceğim. Başkanıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayelerinde dışarı çıktım, hastaneye akülü araçla gidebileceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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