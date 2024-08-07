Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Hüseyin Arslan ve Serkan Kaan Sarman ise kaleci antrenörü Mehmet Tezcan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

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