Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Ardından dar alan oyun ve sürat çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla günü tamamladı.
Kaleciler Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Hüseyin Arslan ve Serkan Kaan Sarman ise kaleci antrenörü Mehmet Tezcan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Trabzonspor, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
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