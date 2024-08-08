Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusu, araç çarpması sonucu telef olan kedinin başından ayrılmadı

Kedi yol ortasında telef olurken, bir başka kedi yavrusu ise hayvanın başında beklemeye başladı.

Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusunun, araç çarparak telef olan bir kedinin başından ayrılmaması dikkati çekti.

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