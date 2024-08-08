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        Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusu, araç çarpması sonucu telef olan kedinin başından ayrılmadı

        Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusunun, araç çarparak telef olan bir kedinin başından ayrılmaması dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:32
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        Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusu, araç çarpması sonucu telef olan kedinin başından ayrılmadı
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        Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusunun, araç çarparak telef olan bir kedinin başından ayrılmaması dikkati çekti.

        Bahtiyar Bostan Mahallesi'ndeki ara sokakta sahipsiz bir kedi yavrusuna araç çarptı.

        Kedi yol ortasında telef olurken, bir başka kedi yavrusu ise hayvanın başında beklemeye başladı.

        Uzun süre başında beklediği ve yaladığı kediyi uyandırmaya çalışan hayvanın durumunu görenler duygusal anlar yaşadı.

        Telef olan kedi, vatandaşlarca yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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