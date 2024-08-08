Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusu, araç çarpması sonucu telef olan kedinin başından ayrılmadı
Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusunun, araç çarparak telef olan bir kedinin başından ayrılmaması dikkati çekti.
Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusunun, araç çarparak telef olan bir kedinin başından ayrılmaması dikkati çekti.
Bahtiyar Bostan Mahallesi'ndeki ara sokakta sahipsiz bir kedi yavrusuna araç çarptı.
Kedi yol ortasında telef olurken, bir başka kedi yavrusu ise hayvanın başında beklemeye başladı.
Uzun süre başında beklediği ve yaladığı kediyi uyandırmaya çalışan hayvanın durumunu görenler duygusal anlar yaşadı.
Telef olan kedi, vatandaşlarca yoldan kaldırıldı.
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