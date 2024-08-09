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        Sivas Belediyesi "Bayat Ekmek Sepeti" projesi başlattı

        Sivas Belediyesi bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla "Bayat Ekmek Sepeti" projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:18
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        Sivas Belediyesi "Bayat Ekmek Sepeti" projesi başlattı
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        Sivas Belediyesi bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla "Bayat Ekmek Sepeti" projesini hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, bayat ekmeklerin geri dönüşümünü sağlayarak israfın önüne geçmek adına düzenlenen projeyi tanıttı.

        Proje ile ekmek israfını önlemeyi ve bayat ekmeklerin geri dönüşümünü sağlamayı amaçladıklarını belirten Uzun, "Sivas Belediyesi olarak çevre bilincini artırmak ve gıda israfını önlemek amacıyla önemli bir proje başlatıyoruz. Bayat ekmeklerin toplanması ve yeniden değerlendirilmesi hem çevre hem de sosyal sorumluluk açısından önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

        Uzun, ekmeklerin çöpe gitmesi yerine, yeniden değerlendirilebileceği bir sistem oluşturacaklarını vurgulayarak, bayat ekmeklerin geri dönüşüm amaçlı kullanılmasını sağlayacaklarını aktardı.

        Bayat ekmek sepetleri için mahallelerdeki muhtarlık ve cami önleri gibi herkesin rahatlıkla erişebileceği alanları seçtiklerini anlatan Uzun, "Vatandaşlarımızın projeye sahip çıkmasını ve sepetlere sadece bayat ekmek bırakmasını rica ediyoruz. Hedefimiz, Sivas genelinde bu sistemi kurarak ekmek israfını minimize etmek ve toplumsal yardımlaşmayı teşvik etmektir." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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