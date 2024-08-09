Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile başına taş isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultan köyünde Sinan Özdemir'e (47) ait ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı taş binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen Esma Özdemir (48), Nazım Özdemir (12) ve Belinay Özdemir (12) dumandan etkilenirken, Fatih Budak (31) kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. 4 kişi ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.