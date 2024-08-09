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        Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile başına taş isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:30
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        Sivas'ta ahır ve samanlık yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile başına taş isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sultan köyünde Sinan Özdemir'e (47) ait ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı taş binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangında ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen Esma Özdemir (48), Nazım Özdemir (12) ve Belinay Özdemir (12) dumandan etkilenirken, Fatih Budak (31) kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. 4 kişi ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu. Taş yapı, İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk ile Belediye Başkanı Kasım Gültekin olay yerinde incelemede bulundu.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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