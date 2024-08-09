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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:19 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:19
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

        Ardından 5 kaleli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, hücum varyasyonları ve taktik maç yaparak idmanı tamamladı.

        Yeni transfer Noah Sonko Sundberg da takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Net Global Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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