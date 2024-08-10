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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:23
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

        Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına tamamlayarak, kulüp tesislerinde kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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