Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına tamamlayarak, kulüp tesislerinde kampa girecek.
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