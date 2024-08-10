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        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı

        Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:11
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        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı
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        Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılışı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile sporseverler katıldı.

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 51 ilden yaklaşık 700 sporcu katılıyor.

        Şampiyona yarın sona erecek.

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