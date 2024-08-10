Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılışı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile sporseverler katıldı.

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