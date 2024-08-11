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        Sivas'ta toplu sünnet töreni düzenlendi

        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:58
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        Sivas'ta toplu sünnet töreni düzenlendi
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        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gökmedrese'de düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve davetliler katıldı.

        Motosiklet ve araç kulüplerinin katılımıyla şehir turu yapan çocuklar daha sonra çeşitli oyun ve gösterilerin yer aldığı programda palyaçolar eşliğinde eğlendi.

        Program, sünnet olan çocuklara hediyelerinin verilmesi ve yemek ikramı ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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