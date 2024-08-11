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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:06
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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile görüştü.

        Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu’na kaleme aldığı kitabı hediye etti.

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