TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile görüştü.
Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu’na kaleme aldığı kitabı hediye etti.
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