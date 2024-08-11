Sivas'ta anız yangınında dumandan etkilenen 5 itfaiyeci tedavi altına alındı

Çok sayıda çam ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı ve 22 kişilik personel sevk edildi.

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