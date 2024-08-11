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        Sivas'ta anız yangınında dumandan etkilenen 5 itfaiyeci tedavi altına alındı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumanda etkilenen 5 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:50
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        Sivas'ta anız yangınında dumandan etkilenen 5 itfaiyeci tedavi altına alındı
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        Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumanda etkilenen 5 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Ortaseki köyü Koçali mevkisinde anız yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı ve 22 kişilik personel sevk edildi.

        Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Çok sayıda çam ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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