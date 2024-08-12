Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlayan idmanda dar alanda pas çalışması ve aerobik koşu yaptı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

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