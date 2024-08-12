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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:00
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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        M.S. (44) yönetimindeki 46 AER 642 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.S. (14), F.R.S. (16) ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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