Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
M.S. (44) yönetimindeki 46 AER 642 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.S. (14), F.R.S. (16) ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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