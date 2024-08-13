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        Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde sağlık kontrolünden geçti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:20
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        Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde sağlık kontrolünden geçti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu Keita Balde'nin sağlık kontrolleri Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

        İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

        Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testi ile tamamlandı.

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