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        GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

        Sivas'ta saat 10.33'te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:03
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Sivas'ta saat 10.33'te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivas Karayün köyü olan 4,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başladı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Allah her türlü afetlerden ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan deprem nedeniyle kentte kısa süreli panik yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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