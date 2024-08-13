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        Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:09
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        Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.T. (44) yönetimindeki 66 ABU 432 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde A.Ö'nün (52) kullandığı 58 AER 601 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile S.H. (64) yaralandı.

        Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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