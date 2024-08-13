Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.T. (44) yönetimindeki 66 ABU 432 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde A.Ö'nün (52) kullandığı 58 AER 601 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile S.H. (64) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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