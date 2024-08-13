Sivas'ta köprülü kavşak projesinin alt yol çalışmalarında sona yaklaşıldı

Sivas-Erzincan kara yolunda Numune Hastanesi köprülü kavşağındaki alt yol çalışmasında tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, Numune Hastanesi köprülü kavşak alt yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, kavşakta üst geçit çalışmalarının ocak ayında tamamlandığını, transit olarak trafiğin açıldığını aktardı.