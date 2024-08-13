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        Sivas'ta köprülü kavşak projesinin alt yol çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Sivas-Erzincan kara yolunda Numune Hastanesi köprülü kavşağındaki alt yol çalışmasında tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:35
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        Sivas'ta köprülü kavşak projesinin alt yol çalışmalarında sona yaklaşıldı
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        Sivas-Erzincan kara yolunda Numune Hastanesi köprülü kavşağındaki alt yol çalışmasında tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, Numune Hastanesi köprülü kavşak alt yol çalışmalarını yerinde inceledi.

        Projenin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, kavşakta üst geçit çalışmalarının ocak ayında tamamlandığını, transit olarak trafiğin açıldığını aktardı.

        Üst geçidin alt kavşağında ve yan yollarında çalışmaların yüzde 96 tamamlandığını belirten Şimşek, "Üst geçidin altındaki kavşak da tam anlamıyla asfaltıyla, çevre düzenlemesiyle ve taşlarıyla bitirilmiş olacak ve halkımızın hizmetine sunulacak. İnşaat çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır nedeniyle hemşehrilerimize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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