Sivas'ta istinat duvarında asılı kalan kamyonun sürücüsünü itfaiye kurtardı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ü.G. (41) yönetimindeki 28 ADA 937 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yol kenarındaki istinat duvarında asılı kalan kamyonun bir tıra halatla bağlanarak düşmemesi sağlanırken araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralı, Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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