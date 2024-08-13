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        Sivas'ta istinat duvarında asılı kalan kamyonun sürücüsünü itfaiye kurtardı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:05
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        Sivas'ta istinat duvarında asılı kalan kamyonun sürücüsünü itfaiye kurtardı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Ü.G. (41) yönetimindeki 28 ADA 937 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarındaki istinat duvarında asılı kalan kamyonun bir tıra halatla bağlanarak düşmemesi sağlanırken araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yaralı, Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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