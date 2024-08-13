Sivas'ta motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Sivas'ta motosikletin çarptığı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ta motosikletin çarptığı kadın hastanede tedavi altına alındı.
S.T. yönetimindeki 58 AFJ 034 plakalı motosiklet, Kızılırmak Mahallesi Aksu Parkı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye (44) çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralan H.D, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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