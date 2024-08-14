Ulaş İlçe Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare ekipleri köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışmasına devam ediyor.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare ekipleri köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışmasına devam ediyor.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, 2024 yılı yatırım programı kapsamında Başçayır, Ekincioğlu ve Karaşar köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışması başlatıldığını söyledi.
Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Zafer, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sağlamak için çalışma yapıyoruz." dedi.
Zafer, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kırsala hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.
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