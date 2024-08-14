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        Ulaş İlçe Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare ekipleri köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışmasına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:37
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        Ulaş İlçe Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare ekipleri köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışmasına devam ediyor.

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, 2024 yılı yatırım programı kapsamında Başçayır, Ekincioğlu ve Karaşar köy yollarında asfalt sathi kaplama çalışması başlatıldığını söyledi.

        Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Zafer, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sağlamak için çalışma yapıyoruz." dedi.

        Zafer, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kırsala hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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