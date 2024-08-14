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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:33
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede "aranan şahıs ve narkotik madde kullanımına" yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile narkotik madde kullandıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 61 fişek, 2 özel yapım bıçak ve 5 adet narkotik madde içiminde kullanılan materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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