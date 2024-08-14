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        Sivas'ta yangın çıkan evde mahsur kalan hasta kadını 15 yaşındaki genç kurtardı

        Sivas'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 15 yaşındaki genç tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:04
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        Sivas'ta yangın çıkan evde mahsur kalan hasta kadını 15 yaşındaki genç kurtardı
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        Sivas'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 15 yaşındaki genç tarafından kurtarıldı.

        Kümbet Mahallesi Temel Sırrı Sokak'taki 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangında, 70 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Aktaş'ın giriş katında mahsur kaldığını gören komşusu Taha Yasin Akkuş (15), eve girerek kadını dışarı çıkarttı.

        Yakınlarının evine götürülen Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını görünce yaşlı kadını kurtarmak için eve girdiğini söyledi.

        Akkuş, "Alzheimer hastası kadın vardı içeride. Koluna girerek kendisini dışarıya çıkardım. Hiç korkmadım, o da benim babaannem sayılır. İçeriye girdiğimde alevler vardı." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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