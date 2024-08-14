Sivas'ta ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

Molozların altında kalan A.C, AFAD, İmranlı İtfaiyesi ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukuryurt köyünde A.C. evinin bitişiğinde bulunan ve üzeri toprak olan ahırın tavanına çıktı. A.C. çöken tavanın altında kaldı.

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