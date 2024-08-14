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        Sivas'ta ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:30
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        Sivas'ta ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Çukuryurt köyünde A.C. evinin bitişiğinde bulunan ve üzeri toprak olan ahırın tavanına çıktı. A.C. çöken tavanın altında kaldı.

        Bilgi verilmesi üzerine köye kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Molozların altında kalan A.C, AFAD, İmranlı İtfaiyesi ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yaralanan A.C. İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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