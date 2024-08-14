Sivas'ta ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Çukuryurt köyünde A.C. evinin bitişiğinde bulunan ve üzeri toprak olan ahırın tavanına çıktı. A.C. çöken tavanın altında kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine köye kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Molozların altında kalan A.C, AFAD, İmranlı İtfaiyesi ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralanan A.C. İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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