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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:54
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Koordinasyon, kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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