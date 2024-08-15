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        Sivas'ta bisiklet sürerken duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı

        Sivas'ta bisiklet sürerken dengesini kaybeden ve duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:18
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        Sivas'ta bisiklet sürerken duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı
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        Sivas'ta bisiklet sürerken dengesini kaybeden ve duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı.

        Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan Gürkan Koç (11), 3 gün önce arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için Niksar Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki bisiklet yoluna gitti.

        Koç, bisikletinin dengesini kaybedince yol kenarındaki beton bahçe duvarının üzerinde açıkta kalan demir çubuğun üzerine düştü.

        Demir çubuğun batması sonucu göğsünden yaralanan Koç, Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Kalbine yakın bölgede yaklaşık 8 santimetre yara oluşan ve 15 dikiş atılan Koç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - "Bu işin peşini bırakmayacağız"

        Gürkan Koç'un babası Uğur Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yaşandığında iş yerinde olduğunu, telefon üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

        Oğlunun göğüs bölgesine 15 dikiş atıldığını belirten Koç, "Burada bir ihmalkarlık söz konusu. Yapan firmadan veya sorumlular kimse onlardan şikayetçiyim. Gerekli yasal işlemi başlattık." dedi.

        Yaşananların kimsenin başına gelmemesini temenni eden Koç, "Bizim çocuğumuzun başına geldi, inşallah kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Onun için bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

        Baba Koç, demirin oğlunun kalbine yakın bir noktaya denk geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kalbine 2-2,5 santimetre yakın bir noktaya gelmiş. Demir parça biraz daha uzun olsa kalbine isabet etme durumu da vardı. Çok şükür öyle bir durum söz konusu olmadı. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Gerekli şikayette bulunduk, davamızı açacağız. Dilekçemizi karakola verdik, fotoğraflar belge olarak dosyaya eklendi. Gerekli yasal süreci başlatacağız. İlgilileri, sorumluları kimse onlara davamızı açacağız."

        Bu arada AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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