Sivas'ta motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.F.A. (29) idaresindeki 58 AEB 355 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Çobanlı köyü mevkisinde A.D. (63) yönetimindeki 58 EP 376 plakalı traktör ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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