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        Sivas'ta motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:47
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        Sivas'ta motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.F.A. (29) idaresindeki 58 AEB 355 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Çobanlı köyü mevkisinde A.D. (63) yönetimindeki 58 EP 376 plakalı traktör ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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