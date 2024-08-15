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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:30 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:30
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sivas temsilcisinin açıklamasına göre tesislerde basına ve taraftara kapalı antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların taktik çalıştığı öğrenildi.

        Sivasspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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