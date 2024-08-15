Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sivas temsilcisinin açıklamasına göre tesislerde basına ve taraftara kapalı antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların taktik çalıştığı öğrenildi.
Sivasspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
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