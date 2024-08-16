Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Karatede hedef, Venedik'te birincilik kürsüsü

        SERHAT ZAFER - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde başlayacak Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karatede hedef, Venedik'te birincilik kürsüsü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde başlayacak Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerini söyledi.

        Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri için Sivas'a gelen Uğuz, AA muhabirine, şampiyonada üç kategoride 43 sporcudan oluşacak milli takımı seçeceklerini belirtti.

        Karatenin Türk sporunun lokomotifi olarak adlandırıldığını vurgulayan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda spor dalı olarak karatenin yer almamasının burukluğunu yaşadıklarına değinen Uğuz, "Karate bir önceki olimpiyatlarda 4 madalya almıştı ve ülkemizi sırtlamıştı." dedi.

        Uğuz, karatenin lisanslı ve aynı zamanda faal sporcu sayısı olarak lider spor branşları arasında yer aldığını da ifade etti.

        - "İnşallah dünya birinciliğiyle dönmek istiyoruz"

        Uğuz, 9-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'na iddialı hazırlandıklarını belirterek, "İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya 43 sporcuyla katılıyoruz. Yaklaşık 160 ülkenin katılacağı çok dev bir organizasyon olacak. Bir önceki organizasyon ülkemizde olmuştu ve 140 ülke arasından dünya ikincisi olmuştuk. Yine zirveyi hedefliyoruz. Deplasmanda da olsak, ülkemizde yapılmasa da takım halinde inşallah dünya birinciliğiyle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

        Olimpiyatlarda karate branşının yer alması gerektiğini dile getiren Uğuz, "Katılanlar arasında 'acaba neden orada' diye düşündüğümüz, insanların ismini dahi bilmediği birçok spor dalları arasında karatenin yokluğunu sadece biz değil dünyada tüm spor kamuoyu hissetti. Dolayısıyla inşallah 2028'de karateyi olimpiyatlarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        İsyan etti
        İsyan etti
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!

        Benzer Haberler

        Sivas, optik bileşenlerin üretimi ve kaplamasında üs olmayı hedefliyor
        Sivas, optik bileşenlerin üretimi ve kaplamasında üs olmayı hedefliyor
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Sivas'ta motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Sivas'ta bisiklet sürerken duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı
        Sivas'ta bisiklet sürerken duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı
        Bal hasadının başladığı Sivas'ta 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Bal hasadının başladığı Sivas'ta 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor
        Duvarda açıkta kalan inşaat demiri, Gürkan'ın göğsüne saplandı
        Duvarda açıkta kalan inşaat demiri, Gürkan'ın göğsüne saplandı