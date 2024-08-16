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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:38
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

        Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.

        Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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