Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.
Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.
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