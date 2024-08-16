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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:55
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 5 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Kayseri'ye gidecek.

        Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor yarın saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

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